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2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası Denizli'de Tamamlandı

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası Denizli'de Tamamlandı
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Denizli'de gerçekleştirilen 2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, 18 araç ve 36 sporcunun katılımıyla yapıldı. Yarışlar sonucunda Kenan Özsoy ve Harun Deynek birinciliği elde etti.

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de tamamlandı.

Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından Merkezefendi Belediyesi, Spor Toto ve ICRYPEX katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı.

Yarışların dün gerçekleşen ilk gününde araçlar, Yeşil Yayla Mahallesi'ndeki Pamukkale etabında 12 kilometrelik parkuru 4 kez geçti.

Son gün yarışları, Merkezefendi Belediyesi seyirci etabının 3 kez katedilmesiyle tamamlandı.

Etkinlik boyunca sporcular, birbiriyle kıyasıya mücadele etti.

Yarış sonucu hem SSV hem de genel klasmanda birinci Kenan Özsoy ve Harun Deynek, ikinci Ergün Çirkin ve Batuhan Korkut, üçüncü Mehmet Demirel ile Fettah Yiğit ikilisi oldu.

Sporculara yarışların ardından çeşitli ödüller takdim edildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor

Etkinlik Türkiye denizli Yaşam Spor

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