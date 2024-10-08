2024 Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonasında Türk Sporcular Başarıya İmza Attı

2024 IBSA Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası Kazakistan'ın Astana şehrinde başladı. Organizasyonun ilk gününde Kadınlar 60 kiloda Döndü Kanat ile 67.5 Kiloda yarışan Gülistan Özdemir toplamda 9 madalya kazanma başarısı göstererek Dünya ikincisi oldu.

Milli sporcumuz Gülistan Özdemir "Squatt" kategorisinde 90 kilo ile gümüş, "Bench Press" kategorisinde 60 kilo ile gümüş, "Deadlift" kategorisinde 100 kilo ile bronz, toplamda da 250 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

55 Kilo Kadınlarda Döndü Kanat ise "Bench" kategorisinde 55 kilo ile gümüş, "Deadlift" kategorisinde 105 kilo ile gümüş, "Squat" kategorisinde 70 kilo ile gümüş, ve toplamda 230 kilo ile gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. Sporcumuz ayrıca toplamda elde ettiği 230 kiloluk derecesiyle "Masters" kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan sporcularımızı, antrenörlerini ve kulüplerini tebrik etti.

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