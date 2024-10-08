Üye Girişi
Haberler

2024 Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonasında Türk Sporcular Başarıya İmza Attı

2024 Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonasında Türk Sporcular Başarıya İmza Attı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'ın Astana şehrinde düzenlenen 2024 IBSA Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda milli sporcular Gülistan Özdemir ve Döndü Kanat, toplamda 9 madalya kazanarak dünya ikincisi oldular.

2024 IBSA Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası Kazakistan'ın Astana şehrinde başladı. Organizasyonun ilk gününde Kadınlar 60 kiloda Döndü Kanat ile 67.5 Kiloda yarışan Gülistan Özdemir toplamda 9 madalya kazanma başarısı göstererek Dünya ikincisi oldu.

Milli sporcumuz Gülistan Özdemir "Squatt" kategorisinde 90 kilo ile gümüş, "Bench Press" kategorisinde 60 kilo ile gümüş, "Deadlift" kategorisinde 100 kilo ile bronz, toplamda da 250 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

55 Kilo Kadınlarda Döndü Kanat ise "Bench" kategorisinde 55 kilo ile gümüş, "Deadlift" kategorisinde 105 kilo ile gümüş, "Squat" kategorisinde 70 kilo ile gümüş, ve toplamda 230 kilo ile gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. Sporcumuz ayrıca toplamda elde ettiği 230 kiloluk derecesiyle "Masters" kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan sporcularımızı, antrenörlerini ve kulüplerini tebrik etti.

( )

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Milli Takım Kazakistan 3-sayfa Astana Dünya Spor

Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bir bozdu pir bozdu

 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi

İmam, cemaatten değil Sıla bebekten helallik istedi

 DEM Parti'den yeni 'tokalaşma' çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

Meclis'teki bu manzaranın devamı geldi: Müzakereye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi

Cenazeye damga vuran kare
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek, Acun Ilıcalı'ya ne dedi? Harran Üniversitesi fuhuş olayı ne? Şanlıurfa Üniversitesinde fuhuş yapanlar kim? Fethiyespor- Düzcespor maçı ne zaman? Fethiyespor- Düzcespor maçı şifresiz mi? CANLI İZLEME LİNKİ Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 8 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 6. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Osmaniyespor FK- Diyarbekirspor maçı ne zaman? Osmaniyespor FK- Diyarbekirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 8 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Ziraat Türkiye Kupası maçları! Bugün hangi maçlar var? ZTK maç takvimi Bahar bu akşam var mı? 8 Ekim Bahar dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Asgari ücret 2025 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı tahminleri! Nimet Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nimet Özdemir hangi partiye geçti? 9 Ekim Ankara Hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.