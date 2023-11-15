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2024 CEV Şampiyonlar Ligi: Jedinstvo Stara Pazova: 0 V. Bank: 3

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V. Bank, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Sırbistan'ın Jedinstvo Stara Pazova takımını 3-0 mağlup etti.

V. Bank, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Sırbistan'ın Jedinstvo Stara Pazova takımını 3-0 mağlup etti.

Salon: Sportsko Poslovni Centar

Hakemler: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Bruno Muha (Hırvatistan)

Jedinstvo Stara Pazova: Nedeljkovic, Sucurovic, Miljevic, Vajagic, Osmajic, Miljevic, Medved (L) (Lakicevic, Punisic (L), Pavlovic, Cvetkovic)

V. Bank: Van Aalen, Busa, Bahar, Aleksia, Frantti, Ogbogu, Ayça (L) (Cansu, İdil Naz, Thompson)

Setler: 15-25, 17-25 14-25

Süre: 72 dakika (25,25,22) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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