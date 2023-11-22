2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Tamamlandı

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri oynanan son hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya elemelerden katılacak 20 takım belli oldu.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri oynanan son hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya elemelerden katılacak 20 takım belli oldu.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan finallere eleme gruplarından katılacak ülkelerin tamamı kesinleşti. A Milli Futbol Takımı'nın 17 puanla lider tamamladığı D grubunda Hırvatistan ikinci olarak Almanya bileti almaya hak kazandı.

Bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Galler - Türkiye: 1-1

Hırvatistan - Ermenistan: 1-0

Cebelitarık - Hollanda: 0-6

Yunanistan - Fransa: 2-2

Romanya - İsviçre: 1-0

Kosova - Belarus: 0-1

Andorra - İsrail: 0-2

Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ülkeler şöyle:

A grubu: İspanya, İskoçya

B grubu: Fransa, Hollanda

C grubu: İngiltere, İtalya

D grubu: Türkiye, Hırvatistan

E grubu: Arnavutluk, Çekya

F grubu: Belçika, Avusturya

G grubu: Macaristan, Sırbistan

H grubu: Danimarka, Slovenya

I grubu: Romanya, İsviçre

J grubu: Portekiz, Slovakya

3 takım Uluslar Ligi'nden katılacak

EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. - İSTANBUL