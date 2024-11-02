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2024-2025 Erkekler Buz Hokeyi Sezonu Başladı

2024-2025 Erkekler Buz Hokeyi Sezonu Başladı
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Erkekler Buz Hokeyi Intercity Süper Lig, Buzadam Spor Kulübü ile Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü arasındaki karşılaşma ile start aldı. Buzadam 8-3 galip geldi.

Erkekler Buz Hokeyi Intercity Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, Buzadam Spor Kulübü- Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü karşılaşmasıyla başladı.

Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan maçta ilk devre, 4-0 Buzadam Spor Kulübü'nün üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıyı da 6-2 önde kapatan ev sahibi ekip, karşılaşmayı 8-3 kazandı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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