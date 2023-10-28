2023 Türkiye Baja Şampiyonası Bolu'da Başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ilk etabı tamamlandı. İlk gün yapılan yarışları İsrafil Akyüz-Mert Tepe ekibi birinci olarak tamamladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2023 Türkiye Baja Şampiyonası 2. ayağının ilk etabı yapılan yarışlarla tamamlandı.

TOSFED ve Bolu Offroad Spor Kulübü (BOLOFF) tarafından, Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen organizasyonun ilk günü sona erdi.

Şampiyonaya katılan 22 araç ve 44 sporcu, "Cumhuriyet" etabında ilk defa 75,5 kilometre yol katetti.

İlk gün yarışlarını, İsrafil Akyüz-Mert Tepe ekibi ilk sırada tamamlarken, Yağız Birinci-Uğur Tepe ikinci, Abdullah Turgut-Arda Şenay da üçüncü oldu.

İkinci gün yapılacak "100. Yıl" etabında da 63,7 kilometre yol kat edilecek.

Yarışlar, yarın Bolu Valiliği önünde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.