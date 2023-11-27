2023 Nallıhan Spor Kulübü Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonasında 3 altın madalya kazandı

2023 Nallıhan Spor Kulübü katıldığı ikinci organizasyonda da başarı elde etti. Kulüp sporcuları Bursa'da düzenlenen Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonasında 3 altın madalya kazandı.

2023 Nallıhan Spor Kulübü Başkanı Mustafa Çetin yaptığı açıklamada, "Gençlerimize Sporu sevdirmek ve Nallıhan tanıtımına spor alanında katkı sunmak amacıyla yeni kurduğumuz 2023 Nallıhan Spor Kulübümüzün başarıları hepimizi mutlu ediyor. Bu vesileyle tüm sporcu antrenör ve hocalarımız ile geleceğimizin teminatı genç sporcu kardeşlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Şampiyonada Wushu Wing Chun dalında yarışan sporculardan, kıdemlilerde Gökhan Temel, yıldızlarda Eymen Tuna Şahin büyüklerde ise Gizem Sude Temel altın madalya kazanma başarısı elde etti.