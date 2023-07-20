2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na Silahlı Saldırı

İlk kez 32 takımın mücadele edeceği dev organizasyonun ilk gününde Yeni Zelanda - Norveç ve Avustralya - İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmaları gerçekleştirilecek. Yeni Zelanda'daki organizasyon öncesinde Auckland şehir merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında bir polisin de bulunduğu 6 yaralı Auckland Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

NE OLDU?

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins'in Auckland şehir merkezinde meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamaya göre, yerel saatle 07.23'te polis, Auckland'ın merkezinde Queen Caddesi'nin aşağısında bulunan bir binada yaşanan silahlı saldırıya dair ihbar aldı. 07.34'te polis ve 4 dakika sonra da ülkenin riskli olaylara müdahale birimi Silahlı Suçlular Timi (Armed Offenders Squad) olay yerine ulaştı. Ayrıca, ambulans ilk müdahale ekipleri de hızla olay yerine ulaştı. Olayda, 2 kişi hayatını kaybetti ve aralarında bir polisin de bulunduğu 6 kişi de yaralandı. Yaralılar Auckland Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis saldırganın da öldüğünü doğruladı.

Hipkins, "Yetkililerin değerlendirmesi ulusal güvenlik riski olmadığı yönündedir. Başlayacak olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle gözlerin Auckland'da olduğu aşikar. Hükümet bu sabah FIFA organizatörleriyle görüştü ve turnuva planlandığı gibi devam edecek. Daha geniş bir ulusal güvenlik tehdidi olmadığını yinelemek istiyorum. Bu bir bireyin eylemleri gibi görünmektedir. Aucklandlılar ve dünyanın dört bir yanından izleyenler, Polisin tehdidi etkisiz hale getirdiğinden ve olayla ilgili olarak başka kimseyi aramadıklarından emin olabilirler. Yeni Zelandalıların güvenliği bizim birinci önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.