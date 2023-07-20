2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na Silahlı Saldırı
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Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliğindeki 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesinde Yeni Zelanda'da silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 2 işçi hayatını kaybetti, saldırgan ise etkisiz hale getirildi. FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Yeni Zelanda Spor Bakanı Grant Robertson, güvenlik konusunda gerekli önlemlerin alındığını belirtti.
İlk kez 32 takımın mücadele edeceği dev organizasyonun ilk gününde Yeni Zelanda - Norveç ve Avustralya - İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmaları gerçekleştirilecek. Yeni Zelanda'daki organizasyon öncesinde Auckland şehir merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında bir polisin de bulunduğu 6 yaralı Auckland Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.INFANTINO: GEREKLİ GÜVENCELERİ ALDIKYaşanan olayın ardandan FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Genel Sekreteri Fatma Samoura, Spor Bakanı Grant Robertson, görüşme gerçekleştirdi. Silahlı saldırının ardından Yeni Zelenda yetkililerinin çalışmalarını takdir ettiklerini dile getiren FIFA Başkanı Gianni Infantino, "En başından beri sürekli iletişim halindeyiz ve Yeni Zelanda'daki FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na katılan takımların ve taraftarların emniyeti ve güvenliği ile ilgili olarak Spor Bakanı Grant Robertson'dan gerekli güvenceleri aldık. FIFA, hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin başsağlığı dileklerini sunarken, düşüncelerimiz ve dualarımız bu trajik olayda yaralananlarla birlikte" dedi.GRANT ROBERTSON: TURNUVANIN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA FIFA YÖNETİMİNE GEREKLİ GÜVENCELERİ VERDİKYeni Zelenda Spor Bakanı Grant Robertson ise şunları dile getirdi: "Bu trajik olayın ardından verdikleri destek için FIFA'ya teşekkür ediyoruz. Bu olayın FIFA Kadınlar Dünya Kupası turnuvasıyla hiçbir şekilde ilgisi ve hiçbir ulusal güvenlik endişesi yoktur. Turnuvanın güvenliği konusunda FIFA yönetimine gerekli güvenceleri verdik. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmamızla ilgili kapsamlı bir güvenlik planı var. Yaşanan olayla alakalı çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. Öte yandan Yeni Zelanda ile Norveç arasındaki maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
NE OLDU?
Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins'in Auckland şehir merkezinde meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamaya göre, yerel saatle 07.23'te polis, Auckland'ın merkezinde Queen Caddesi'nin aşağısında bulunan bir binada yaşanan silahlı saldırıya dair ihbar aldı. 07.34'te polis ve 4 dakika sonra da ülkenin riskli olaylara müdahale birimi Silahlı Suçlular Timi (Armed Offenders Squad) olay yerine ulaştı. Ayrıca, ambulans ilk müdahale ekipleri de hızla olay yerine ulaştı. Olayda, 2 kişi hayatını kaybetti ve aralarında bir polisin de bulunduğu 6 kişi de yaralandı. Yaralılar Auckland Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis saldırganın da öldüğünü doğruladı.
Hipkins, "Yetkililerin değerlendirmesi ulusal güvenlik riski olmadığı yönündedir. Başlayacak olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle gözlerin Auckland'da olduğu aşikar. Hükümet bu sabah FIFA organizatörleriyle görüştü ve turnuva planlandığı gibi devam edecek. Daha geniş bir ulusal güvenlik tehdidi olmadığını yinelemek istiyorum. Bu bir bireyin eylemleri gibi görünmektedir. Aucklandlılar ve dünyanın dört bir yanından izleyenler, Polisin tehdidi etkisiz hale getirdiğinden ve olayla ilgili olarak başka kimseyi aramadıklarından emin olabilirler. Yeni Zelandalıların güvenliği bizim birinci önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.- İstanbul