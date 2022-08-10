Haber : 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri

 - Güncelleme:
2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri

Salon: TVF Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Konstantin Yovchev (Bulgaristan)Türkiye: Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Metin Toy, Mirza Lagumdzija, Faik Samed Güneş (Berkay Bayraktar, Volkan Döne, Baturalp Burak Güngör, Bedirhan Bülbül,...

Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Konstantin Yovchev (Bulgaristan)

Türkiye : Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Metin Toy, Mirza Lagumdzija, Faik Samed Güneş (Berkay Bayraktar, Volkan Döne, Baturalp Burak Güngör, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Arda Bostan)

Danimarka: Hoff, Oskar Madsen, Uhrenholt, Nielsen, Kjaer, Andersen (Hjorth, Hoyer, Pontoppidan, Hesselholt, Kalle Madsen, Dahl)

Setler: 19-25, 25-16, 25-22, 25-11

Süre: 97 dakika (23, 24, 26, 24)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği Danimarka'yı 3-1 yendi.

Müsabakaya iyi başlayamayan "Filenin Efeleri" rakibinin etkili servisleri karşısında iyi savunma yapamadı ve seti 25-19 kaybetti.

İlk setin son bölümünde toparlanan ay-yıldızlılar, ikinci sete iyi girdi. Adis Lagumdzija ile iyi servisler atan milliler, hücumda Burutay'ın da etkili oyunuyla ikinci seti 25-16 alarak skorda 1-1 eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın üçüncü setine de iyi başlayan A Milli Takım, 19-11'lik üstünlük kurmasına rağmen rakibinin farkı 2 sayıya (22-20) indirmesine engel olamadı. Ancak Danimarka'nın öne geçmesine engel olan Türkiye, seti 25-22 alarak 2-1 öne geçti.

Milliler, dördüncü sette Arslan Ekşi ile etkili servisler attı. Türkiye'nin iyi servislerini karşılamakta zorlanan ve organize olamayan Danimarka farkın açılmasını önleyemedi. Rahat bir oyun ortaya koyan A Milli Takım, seti 25-11 maçı da 3-1 kazandı.

A Milli Takım'da Adis 17, Burutay 14 sayıyla çift hanelere ulaşarak galibiyette önemli rol aldı.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda Azerbaycan'ı 3-0 yenen "Filenin Efeleri", Danimarka galibiyetiyle 2'de 2 yaptı.

Türkiye, 14 Ağustos Pazar günü deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak. Milliler, 17 Ağustos Çarşamba günü ise İstanbul'da Azerbaycan'ı konuk edecek.

Gruplarını ilk sırada bitiren ülkeler ile en iyi 5 grup ikincisi, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

AA / Emrah Oktay - Spor

Bulgaristan Yunanistan voleybol Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title