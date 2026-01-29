Haberler

Avustralya Açık'ta ikinci finalist Rybakina oldu

Kazak tenisçi Elena Rybakina, 2023 Avustralya Açık'ta tek kadınlar yarı finalinde ABD'li Jessica Pegula'yı yenerek finale yükseldi. Rybakina'nın finaldeki rakibi ise Belaruslu Aryna Sabalenka olacak.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda Kazak Elena Rybakina finalde Belaruslu raket Aryna Sabalenka'nın rakibi oldu.

Melbourne kentindeki turnuvanın tek kadınlar yarı finalinde Kazak Elena Rybakina ile ABD'li Jessica Pegula karşı karşıya geldi.

Tek kadınlarda 2023 Avustralya Açık finalisti 5 numaralı seribaşı Rybakina, 6 numaralı seribaşı Pegula'yı 6-3, 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek finale çıktı.

Kazak tenisçi Rybakina, finalde Belaruslu raket Sabalenka ile 31 Ocak Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Bugün oynanan diğer yarı final maçında, dünya 1 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka, Ukraynalı Elina Svitolina'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek finale çıkmıştı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
