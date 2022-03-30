2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri: Tunus, 2022 Dünya Kupasına katılma hakkı kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri: Tunus, 2022 Dünya Kupasına katılma hakkı kazandı

AA - Arbi Mahjoubi - Spor
 - Güncelleme:

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. turunun rövanş maçında, Mali ile Tunus milli takımları, Tunus'un Rades kentindeki Rades Olimpik Stadyumu'nda karşılaştı.

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. turunun rövanş maçında, Mali ile Tunus milli takımları, Tunus'un Rades kentindeki Rades Olimpik Stadyumu'nda karşılaştı. İlk maçı 1-0 kazanan Tunus, kendi evinde 0-0 kalarak Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Maç sonrası Tunuslular Dünya Kupasına katılmayı sevinç gösterileriyle karşılandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri: Tunus, 2022 Dünya Kupasına katılma hakkı kazandı

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri: Tunus, 2022 Dünya Kupasına katılma hakkı kazandı

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri: Tunus, 2022 Dünya Kupasına katılma hakkı kazandı

AA / Arbi Mahjoubi - Spor

2022 FIFA Dünya Kupası, Afrika, Milli, Tunus, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title