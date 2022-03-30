2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri: Tunus, 2022 Dünya Kupasına katılma hakkı kazandı
AA - Arbi Mahjoubi - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. turunun rövanş maçında, Mali ile Tunus milli takımları, Tunus'un Rades kentindeki Rades Olimpik Stadyumu'nda karşılaştı.
2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. turunun rövanş maçında, Mali ile Tunus milli takımları, Tunus'un Rades kentindeki Rades Olimpik Stadyumu'nda karşılaştı. İlk maçı 1-0 kazanan Tunus, kendi evinde 0-0 kalarak Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Maç sonrası Tunuslular Dünya Kupasına katılmayı sevinç gösterileriyle karşılandı.