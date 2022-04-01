2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı yayınlandı! Futbolseverler dinlediklerine bin pişman oldu
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Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi paylaşıldı. Hayya Hayya isimli şarkıyı Trinidad Cardona, Davido ve Aisha'nın seslendiriyor. Parça futbolseverler tarafından çok beğenilmezken sosyal medyada birçok kişi," Dinlediğime pişmanım. 2010 Dünya Kupası'nda Shakira'nın seslendirdiği Waka Waka şarkısının bir benzeri gelmez" dedi.
Katar'da 21 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'nın resmi şarkısı tanıtıldı. Hayya Hayya isimli parçayı dinleyen futbolseverler hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.
"WAKA WAKA GİBİSİ GELMEZ"
2022 Dünya Kupası Katar'da düzenlenecekken, FIFA bu turnuvanın resmi şarkısını ve klibini paylaştı. Trinidad Cardona, Davido ve Aisha'nın seslendirdiği şarkının adı Hayya Hayya. 21 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık'ta son bulacak dev turnava öncesi paylaşılan şarkı beğeni kazanmazken birçok futbolsever, 2010 Dünya Kupası'nda Shakira'nın Waka Waka adlı parçasının bir benzerinin gelmeyeceğini belirtti.
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