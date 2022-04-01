2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı yayınlandı! Futbolseverler dinlediklerine bin pişman oldu

Katar'da 21 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'nın resmi şarkısı tanıtıldı. Hayya Hayya isimli parçayı dinleyen futbolseverler hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

"WAKA WAKA GİBİSİ GELMEZ"

2022 Dünya Kupası Katar'da düzenlenecekken, FIFA bu turnuvanın resmi şarkısını ve klibini paylaştı. Trinidad Cardona, Davido ve Aisha'nın seslendirdiği şarkının adı Hayya Hayya. 21 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık'ta son bulacak dev turnava öncesi paylaşılan şarkı beğeni kazanmazken birçok futbolsever, 2010 Dünya Kupası'nda Shakira'nın Waka Waka adlı parçasının bir benzerinin gelmeyeceğini belirtti.

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