2022 Dünya Kupası | FIFA'nın İç Yüzü, Katar'ın Seçilmesi, Dünya Kupası'nın Akıllara Kazınanları, Gruplar & Sürprizler & Favoriler | SALI PAZARI
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Salı Pazarı'nın Dünya Kupası özel bölümü yayında!
Salı Pazarı'nın Dünya Kupası özel bölümü yayında!
Umut Ozan Darıcı, Kaan Kurtuluş ve İlhan Çelik; Netflix'te yayınlanan FIFA'nın İç Yüzü belgeselini ve FIFA içindeki yolsuzluk ağını, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a veriliş sürecini, Dünya Kupası tarihinde akıllara kazınan golleri, takımları, ikonik anları ve son olarak gruplardaki takımların durumunu, favorileri ve sürprizleri konuştu.
Kaynak: DailyMotion.com / Spor