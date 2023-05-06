2017'de Türk vatandaşlığına geçen eski futbolcu Balili, cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verdi

2005-2008 arasında Sivasspor'da top oynayan ve Süper Lig'in unutulmaz isimleri arasında yer alan İsrailli Pini Balili, 2017 yılında Türk vatandaşlığına geçmişti. Balili, Tel Aviv Büyükelçiliği'nde cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı. İsrailli eski futbolcunun Türk vatandaşlığına geçtiğinden yeni haberi olan büyük bir kesim Balili'yi oy kullanırken görünce oldukça şaşırdı.

2003 yılında geldiği Türkiye'de önce İstanbulspor, ardından Kayserispor ve 2005-08 arası Sivas'ta top oynayan Pini Felixs Balili, 2017'de Türk vatandaşı oldu. Atakan ismini alan futbolcu, cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı.

TEL AVİV BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE OY VERDİ

İsrailli eski futbolcu Pini Balili, Tel Aviv Büyükelçiliği'nde cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı. Balili oy kullandıktan sonra kısa bir açıklama yaptı.

"DENEYİMLERİMİ PAYLAŞTIM"

Balili yaptığı açıklamada, "Bu sabah İsrail büyükelçimiz Sn. Torunlar ile görüştük. Türkiye - İsrail ilişkileri hakkında konuştuk, orada oynadığım zamanla ilgili deneyimlerimi paylaştım. Kendisine Türkiye'ye çok seyahat ettiğimizi söyledim ve 2023 genel seçimleri için oyumuzu kullandık." ifadelerini kullandı.

Balili'nin oy verdiği anlar: