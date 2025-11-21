200'den Fazla Kadından İsrail'in UEFA'dan Men Edilmesi İçin Talep

"CODEPINK" ve "Game Over Israel", 200'den fazla kadının imza desteğiyle İsrail'in UEFA'dan men edilmesini talep etti.

İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi için aktif kampanya yürüten Game Over Israel organizasyonu ve savaş karşıtı sivil toplum örgütü CODEPINK, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in eşi Barbara Ceferin'e nüfuzunu kullanması talebiyle mektup gönderdi.

Soykırımın normalleştirilmemesi gerektiğinin vurgulandığı mektupta, "İsrail soykırım yapıyor. Bu mektubun yazıldığı sırada, ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından Gazze Şeridi'ni vahşice bombalıyorlar. Size birer hemcins, eş, anne ve öncüler olarak yazıyor ve İsrail'i Avrupa futbolundan uzaklaştırmak için elinizden gelen her şeyi yapmanızı rica ediyoruz. İsrail hesap vermezse, Filistin ve Filistinliler yok edilmeye devam edecek. Geleceğimiz ve çocuklarımızın geleceği büyük tehlike altında olacak. Şimdi, her bireyin küresel geleceği korumak için gücünü kullanmasının zamanıdır." ifadeleri kullanıldı.

Mektup, aralarında aktris Juliet Stevenson ve Denise Gough, müzik grubu Garbage'ın solisti Shirley Manson, şarkıcı, söz yazarı, oyuncu ve televizyon kişiliği Paloma Faith'in de bulunduğu isimler tarafından imzalandı.