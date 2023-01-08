Fenerbahçeliler derbi öncesi Halil Umut Meler travması yaşıyor! Herkes aynı maçı paylaşıyor

Süper Lig'de liderlik mücadelesine sahne olacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Daha önce 5 kez derbilerde düdük çalan Meler'in yönettiği maçlarda Galatasaray 2, Fenerbahçe 1, Beşiktaş da 1 galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı. 23 Şubat 2020'de yönettiği derbide Galatasaray, Fenerbahçe'nin 20 yıllık yenilmezlik sersini bozmuştu. Sarı-lacivertliler, serinin bozulduğu maçı sosyal medyada paylaşarak aynı senaryonun yaşanmamasını temenni etti

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki kritik Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak. İşte Meler'in derbi tecrübeleri ve iki takım maçlarında alınan sonuçlar.

20 YIL SONRA KADIKÖY SERİSİ BİTMİŞTİ

Halil Umut Meler, daha önce 2 kez Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiyi yönetti. 23 Şubat 2020'de oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe'nin 20 yıllık Kadıköy serisini noktaladı. Fenerbahçe, Max Kruse'nin penaltı golüyle öne geçti. Galatasaray, Ryan Donk ile eşitliği sağladı. 80. dakikada Falcao, penaltıyla Galatasaray'ı öne geçirdi. Onyekuru, 90+7'de skoru belirledi.

MELER'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Halil Umut Meler ile Fenerbahçe, 6 kez derbi maçına çıktı. Trabzonspor'a karşı 2 maçta 2-1 ve 2-0'lık skorlarla yenilgi, Galatasaray'a 2-1'lik yenilgi ve Beşiktaş'a 2-0'lık yenilgiler aldı. Fenerbahçe, Meler'in yönettiği geçen sezonki Galatasaray derbisini 2-1 kazanırken, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler Halil Umut Meler ile çıktığı 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe bu maçlarda 75 sarı ve 5 kırmızı kart görürken, rakipleri 78 sarı kart ve 5 kırmızı kart gördü.

MELER'İN GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray, Halil Umut Meler ile dört kez derbi maçına çıktı. Bu maçlarda Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1, Trabzonspor'u deplasmanda 2-0, Beşiktaş'ı evinde 2-1 mağlup etti; geçen sezon Fenerbahçe'ye ise evinde 2-1 mağlup oldu. Halil Umut Meler, Süper Lig'de 19 kez Galatasaray maçı yönetti. Bu maçlarda Galatasaray 13 kez kazanırken, 4 kez berabere kaldı ve 2 kez yenildi. Bu maçlarda Galatasaray'a 54 sarı ve 4 kırmızı kart çıkarken, rakiplerine 56 sarı ve 5 kırmızı kart çıktı.