Koray Uygun 110 metre engellide finale yükseldi
ABD'deki 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Koray Uygun, 110 metre engellide yarı finalde 13.38'lik derecesiyle serisini birinci bitirerek finale çıktı. Zeynep Özkara 800 metrede 12., Eylül Dönmez üç adım atlamada 14. oldu.
????? ABD'nin Oregon eyaletinde düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Koray Uygun, 110 metre engellide finale yükseldi.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcu Koray Uygun, 110 metre engelli yarı finalinde 13.38'lik derecesiyle serisini birinci tamamlayarak finale yükseldi.
Milli sporcu Zeynep Özkara da kadınlar 800 metrede yarı finalde mücadele etti.
Zeynep, yarı finalde 2: 04.58'lik derecesiyle serisini dördüncü, genel sıralamayı 12. sırada tamamladı.
Milli sporcu Eylül Dönmez ise kadınlar üç adım atlamada 14. sırada yer aldı.