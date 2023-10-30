20. dakikada sakatlanan Rachid Ghezzal için ilk açıklama geldi

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 yendi. Maçın ardından yardımcı antrenör Hari Vukas, 20. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Rachid Ghezzal'ın sağlık durumuyla ilgili olarak, sağlık ekibinin durumu kontrol edeceğini ve ona göre hareket edeceklerini söyledi.

Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı Salih Uçan ve Cenk Tosun'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

YARDIMCI ANTRENÖR KONUŞTU

Maçın ardından konuşan Beşiktaş'ın yardımcı antrenör Hari Vukas, sakatlalan yıldız futbolcu Ghezzal hakkında açıklamalarda bulundu.

"SABIRLI OLDUK VE GOLLERİ BULDUK"

Mücadeleyi değerlendiren Hari Vukas, "Öncelikle bu galibiyetten dolayı mutluyuz. Tüm takımı tebrik ediyorum. Oyuncularımız sahada her şeyini verdi. Maçın ilk 10 dakikasında kontrol ettik. İlk 10 dakika kalemize geldiler. Ardından onu düzelttik. Sabırlı oynadık. Gaziantep'in defans hattı çok geride, bu takımlara karşı sabırlı olmalısınız. Sabırlı olduk ve golleri bulduk, galibiyeti aldık. Takımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"DURUMUNA BAKACAĞIZ"

Öte yandan 20. dakikada sakatlanan Rachid Ghezzal'ın sağlık durumuyla ilgili konuşan antrenör, "Rachid'in durumuna bakacağız. Sağlık ekibimiz durumu kontrol edecek. Ona göre ne olduğunu bileceğiz" dedi.