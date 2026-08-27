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Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'den Atıcılıkta 3 Madalya

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20. Akdeniz Oyunları'nın 7. gününde Türkiye atıcılıkta iki altın ve bir bronz kazandı. İsmail Keleş altın, Buğra Selimzade bronz alırken; trap karışık takımda Safiye Temizdemir ve Yavuz İlnam birinci oldu. Bu sonuçlarla Türkiye, iki kategoride ilk kez altın madalya elde etti.

20. Akdeniz Oyunları'nın (Taranto 2026) yedinci gününde Türkiye, atıcılıkta 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonda, atıcılık branşında günün madalya müsabakaları tamamlandı.

Erkekler 10 metre havalı tabanca finalinde yarışan milli sporculardan İsmail Keleş 236.8 puanla altın, Buğra Selimzade ise 218.9 puanla bronz madalya aldı.

Trap karışık takım kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Safiye Temizdemir ve Yavuz İlnam, final yarışını birinci sırada tamamlayarak altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Milli Takımı, böylece Akdeniz Oyunları tarihinde 10 metre havalı tabanca ve trap karışık takım kategorilerinde ilk kez altın madalya elde etti.

Kaynak: AA
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