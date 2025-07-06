Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) destekleriyle düzenlenen yarışın ikinci günündeki Kahramanmaraş Grand Prix etabına 45 sporcu katıldı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndan start alan yarışta sporcular, 125 kilometrelik parkurun bitiş çizgisine ulaşmak için pedal çevirdi.

Yarışın ikinci etabında Yunanistan'dan katılan bisikletçiler Nikiforos Arvanitou birinci, Nikolaos Michail Drakos ikinci ve Georgios Bouglas üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir tarafından verildi.

Fırat Görgel, gazetecilere, kentin önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Görgel, "Kahramanmaraş'ın bu tür organizasyonlara ihtiyacı var. Doğasıyla, havasıyla, tarihiyle ve insan kaynağıyla çok güzel bir şehrimiz var. Şehrimizin tanıtılmasında bu tür organizasyonların önemini biliyoruz. Önümüzdeki yıl daha geniş katılımlı bir bisiklet yarışının düzenlenmesi için gayret edeceğiz." diye konuştu.