Feyzullah Aktürk Başpehlivan Oldu

Keçiören Belediyesi 2. Taha Akgül Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk kazandı.

Ankara'daki Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadı'nda düzenlenen organizasyon minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük karakucak güreşlerine 81 ilden 2 bin 200 civarında pehlivan katıldı.

İki gün süren organizasyonun başpehlivanlık final müsabakasında geçen yıl olduğu gibi Avrupa şampiyonu sporcular Feyzullah Aktürk ile Rıza Yıldırım karşılaştı.

Rıza Yıldırım'ı yenen 2025 Kırkpınar finalisti Feyzullah Aktürk, Taha Akgül Karakucak Güreşleri'nde yine kürsünün zirvesinde yer aldı. Yarı final müsabakalarını kaybeden Ali Gürbüz ve Erkan Taş üçüncü oldu.

Başaltında (90 kilo) ise birinciliği finalde Alperen Atar'ı yenen Ahmet Bilici elde etti.

Müsabakaları Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp de izledi.

Karşılaşmaların ardından dereceye giren pehlivanlara ödülleri ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Organizasyonda sponsor desteğiyle toplam 12 milyon 740 bin lira para ödülü dağıtıldı. Ayrıca başpehlivan Feyzullah Aktürk 3+1 daire, başaltı birincisi Ahmet Bilici ise otomobil ödülünün sahibi oldu.