2. Serdivan Kürek Kupası Gerçekleştirildi

2. Serdivan Kürek Kupası Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Sakarya'da düzenlenen 2. Serdivan Kürek Kupası'na 15 kulüpten 243 sporcu katıldı. Yarışmada çeşitli kategorilerde yapılan mücadeleler sonucunda madalya kazanan sporcular belirlendi.

Sakarya'da Türkiye Kürek Federasyonu ve Serdivan Belediyesi iş birliğiyle "2. Serdivan Kürek Kupası" düzenlendi.

Sapanca Gölü Aşağıdereköy mevkisindeki parkurda gerçekleştirilen organizasyona, 15 kulüpten 243 sporcu katıldı.

Erkek, kadın ve karma olarak tekli ve ikişerli takımlarda 8 kategoride mücadele eden sporcular, 4 bin metrelik parkurda kürek çekti.

Yarışma sonucunda, erkekler tek çifte kategorisinde Hilmi Fatih Örer, kadınlarda ise Hatice Aydın birinciliğe ulaştı.

İki çiftede hem erkekler hem de kadınlarda Moda Kürek Kulübü, karışık iki çiftede Sakarya Alesta Kürek Kulübü, erkekler dört çifte dümencilide Aviron Spor Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi 1863 Spor Kulübü ve Fatih Örer Kürek Akademisinin karma ekibi, kadınlarda aynı kategoride Moda Kürek Kulübü A Takımı, karışık dört çifte dümencilide de Moda Kürek Kulübü A Takımı birinciliği elde etti.

Organizasyonun sonunda yarışmaya katılan ve dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Moda ve Haliç Kürek Kulübüne ise birer çift kürek hediye edildi.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Spor
Haberler.com
