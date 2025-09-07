2. Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de Sona Erdi

Haberler

Nevşehir'de düzenlenen 2. Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, 10 ilden 58 sporcunun katılımıyla sona erdi. Sporcuların, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edeceği belirtildi.

Nevşehir'de düzenlenen 2. Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na dahil edilen branşta Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda 10 ilden 58 sporcu, 5 kategoride dereceye girebilmek için yarıştı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, AA muhabirine, sporcuların ülkeyi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını söyledi.

Şenkaynağı, "Gün geçtikçe diğer federasyonlardan sporcuların katılımıyla sayımız artıyor. Federasyon olarak bizler, sporcularımıza ve antrenörlerimize elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Sporcularımızı, bu branşta yarışmaya davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Spor
