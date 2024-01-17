2. Lig takımına elendiler! Adana Demirspor'a Ziraat Türkiye Kupası'nda soğuk duş

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından 24Erzincanspor ile kozlarını paylaştı. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçın normal süresi ve uzatmaları 2-2 bitti.

ADANA DEMİRSPOR SON ANLARDA MAÇI UZATMAYA GÖTÜRDÜ

Konuk takım 24Erzincanspor 65. dakikada Ziya Alkurt ve 77. dakikada Özkan Yiğiter ile 2-0 öne geçti. Adana Demirspor, 89. dakikada Edouard Michut ve 90+1. dakikada Emre Akbaba ile geri döndü.

24ERZİNCANSPOR PENALTILARDA TURLADI

Nefes kesen maç 2-2'lik eşitliğin ardından uzatmalara gitti. Uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi. 24Erzincanspor, penaltılarda Adana Demirspor'a 7-6'lık üstünlük sağladı ve kupada son 16 turuna yükseldi. Adana Demirspor, kupaya veda etti.