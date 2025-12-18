Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 16'ncı hafta maçları tamamlandı; Bursaspor liderlik koltuğuna oturdu, KCT 1461 Trabzon FK, Granny's Waffles Kırklarelispor'u 2-1 yenerek haftayı galibiyetle tamamladı. Yeni Malatyaspor'un menemen FK ile oynayacağı maç ise ertelendi.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 16'ncı hafta, bir maçın dışında tamamlandı.
Ligde bugün oynanan karşılaşmada KCT 1461 Trabzon FK, konuk ettiği Granny's Waffles Kırklarelispor'u 2-1 yendi.
Kırmızı Grup'ta haftayı galibiyetle kapatan Bursaspor, puanını 37'ye çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Mardin 1969 ise haftayı beraberlikle kapatarak ikinci sıraya geriledi.
Bu gruptaki Yeni Malatyaspor-Menemen FK karşılaşması ise 24 Aralık Çarşamba gününe ertelendi.
2. Lig Kırmızı Grup'ta 16'ncı haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
NOT: Yeni Malatyaspor'a 45 puan silme cezası verildi.
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BURSASPOR
|16
|12
|1
|3
|42
|13
|29
|37
|2.MARDİN 1969
|16
|11
|3
|2
|37
|13
|24
|36
|3.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|16
|10
|2
|4
|34
|13
|21
|32
|4.ALİAĞA FUTBOL
|16
|9
|3
|4
|39
|12
|27
|30
|5.ISBAŞ ISPARTA 32
|16
|8
|5
|3
|32
|17
|15
|29
|6.MUŞSPOR
|16
|8
|4
|4
|33
|18
|15
|28
|7.GÜZİDE GEBZESPOR
|16
|7
|7
|2
|26
|14
|12
|28
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|16
|7
|5
|4
|23
|22
|1
|26
|9.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|15
|7
|4
|4
|28
|18
|10
|25
|10.KCT 1461 TRABZON FK
|16
|7
|4
|5
|28
|24
|4
|25
|11.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|16
|4
|8
|4
|20
|17
|3
|20
|12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
|16
|5
|3
|8
|23
|21
|2
|18
|13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|15
|3
|6
|6
|16
|24
|-8
|15
|14.FETHİYESPOR
|16
|3
|5
|8
|24
|25
|-1
|14
|15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|16
|4
|2
|10
|20
|40
|-20
|14
|16.SOMASPOR
|16
|2
|3
|11
|15
|38
|-23
|9
|17.ADANASPOR
|16
|1
|1
|14
|7
|72
|-65
|4
|18.YENİ MALATYASPOR
|14
|0
|2
|12
|8
|54
|-46
|-43
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor