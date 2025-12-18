Haberler

Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 16'ncı hafta maçları tamamlandı; Bursaspor liderlik koltuğuna oturdu, KCT 1461 Trabzon FK, Granny's Waffles Kırklarelispor'u 2-1 yenerek haftayı galibiyetle tamamladı. Yeni Malatyaspor'un menemen FK ile oynayacağı maç ise ertelendi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 16'ncı hafta, bir maçın dışında tamamlandı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmada KCT 1461 Trabzon FK, konuk ettiği Granny's Waffles Kırklarelispor'u 2-1 yendi.

Kırmızı Grup'ta haftayı galibiyetle kapatan Bursaspor, puanını 37'ye çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Mardin 1969 ise haftayı beraberlikle kapatarak ikinci sıraya geriledi.

Bu gruptaki Yeni Malatyaspor-Menemen FK karşılaşması ise 24 Aralık Çarşamba gününe ertelendi.

2. Lig Kırmızı Grup'ta 16'ncı haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.BURSASPOR16121342132937
2.MARDİN 196916113237132436
3.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR16102434132132
4.ALİAĞA FUTBOL1693439122730
5.ISBAŞ ISPARTA 321685332171529
6.MUŞSPOR1684433181528
7.GÜZİDE GEBZESPOR1677226141228
8.ANKARA DEMİRSPOR167542322126
9.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ1574428181025
10.KCT 1461 TRABZON FK167452824425
11.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR164842017320
12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ165382321218
13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR153661624-815
14.FETHİYESPOR163582425-114
15.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU1642102040-2014
16.SOMASPOR1623111538-239
17.ADANASPOR161114772-654
18.YENİ MALATYASPOR140212854-46-43
NOT: Yeni Malatyaspor'a 45 puan silme cezası verildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
