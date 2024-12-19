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2. Lig ekibi Süper Lig takımını Ziraat Türkiye Kupası'ndan eledi

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor, Süper Lig ekibi Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek adını grup aşamasına yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor, Süper Lig ekibi Hatayspor'u konuk etti. Kırıkhan İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İskenderunspor 1-0 kazandı.

HATAYSPOR KUPADAN ELENDİ

2. Lig ekibine galibiyeti getiren golü, 33. dakikada Görkem Sağlam kendi kalesine kaydetti. Bu sonuçla birlikte İskenderunspor, adını grup aşamasına yazdırdı. Hatayspor ise turnuvaya veda etti.

2. Lig ekibi Süper Lig takımını Ziraat Türkiye Kupası'ndan eledi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Macı iyi izlemek lazım. Hatay li tüm futbolcuların istatisklerine bakmak lazım. Zaten sahaya yenmek için cilâmız Rıza Hoca. Ligin nefesindesiniz rakip mi küçümsüyorsunuz? Bu arada Abubakar saha kenarına kaç kere niye geldi? Hocaya neler söyledi? Kupa maçların da VAR olmaması zaten bir çok şeyi açıklıyor. 3 metre ofsaytı kaldır.ayan hakemler mi ararsın? Oyunubistedihibyerde kesenler mi? Istedikleri gibi kırmızı kart gösterenler mi? Tüm maçları izleyiniz! Yazık.

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