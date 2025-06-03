2. Lig ekibi Bursaspor'a 1. Lig'den transfer
Bursaspor Kulübü, Çorum FK forması giyen 25 yaşındaki Tunahan Ergül ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 2. Lig ekibi Bursaspor bombayı patlattı. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak 1. Lig ekibi Çorum FK forması giyen 25 yaşındaki Tunahan Ergül ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Dinamik yapısı ve oyun kurucu özellikleriyle dikkat çeken genç orta saha oyuncusunun, önümüzdeki sezon Bursaspor'un önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Çorum FK'nın altyapısından yetişen Tunahan, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkat çekmişti. Kırmızı-siyahlı kulübün, futbolcunun sözleşmesini Bursaspor'dan alınan bonservis bedeli karşılığında feshettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor