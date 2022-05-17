2. Lig'e düşen Bursaspor'da idmana yalnızca 10 futbolcu çıktı! Yabancı oyuncular tesislere bile gelmedi - Haberler

2. Lig'e düşen Bursaspor'da idmana yalnızca 10 futbolcu çıktı! Yabancı oyuncular tesislere bile gelmedi
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in son maçında Menemenspor ile karşı karşıya gelecek. İki günlük aranın ardından bu maçın hazırlıkları için antrenmana çıkan Bursaspor idmanında yalnızca 10 ismin yer alması şaşkınlık yaratırken, yabancı oyuncuların tesislere dahil gelmedikleri, bazı yerli oyuncuların da tesislerde bulunmalarına rağmen çalışmaya katılmadıkları öğrenildi.
Spor Toto 1. Lig'deki son maçını cumartesi günü Menemenspor'a karşı oynayacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına iki günlük aranın ardından başladı. Yeşil-beyazlı takımın antrenmanında sadece 10 isim yer aldı.
İDMAN SAHASINDA YERLİ OYUNCULAR
Deniz Aydın, Talha Yakın, Berkay Kartal, Eren Tunalı, Vefa Temel, Berat Altındiş, Eren Güler, Uğur Kaan Yıldız, Tuğbey Akgün ve Ramazan Keskin idmanda bulunan isimler olarak göze çarptı.
YABANCILAR KAYIPLARA KARIŞTI
Yabancı oyuncular ise Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne dahi gelmezken, Hasan Ayaroğlu, Enver Cenk Şahin, Mehmet Erdem Uğurlu ve İsmail Yüksek Özlüce'de yer almalarına rağmen çalışmaya katılmadı. Öte yandan Bursaspor'dan konuyla ilgili bir açıklama da yapılmadı.
İhlas Haber Ajansı / Spor