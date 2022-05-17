2. Lig'e düşen Bursaspor'da idmana yalnızca 10 futbolcu çıktı! Yabancı oyuncular tesislere bile gelmedi - Haberler

Spor Toto 1. Lig'deki son maçını cumartesi günü Menemenspor'a karşı oynayacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına iki günlük aranın ardından başladı. Yeşil-beyazlı takımın antrenmanında sadece 10 isim yer aldı.

İDMAN SAHASINDA YERLİ OYUNCULAR

Deniz Aydın, Talha Yakın, Berkay Kartal, Eren Tunalı, Vefa Temel, Berat Altındiş, Eren Güler, Uğur Kaan Yıldız, Tuğbey Akgün ve Ramazan Keskin idmanda bulunan isimler olarak göze çarptı.

YABANCILAR KAYIPLARA KARIŞTI

Yabancı oyuncular ise Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne dahi gelmezken, Hasan Ayaroğlu, Enver Cenk Şahin, Mehmet Erdem Uğurlu ve İsmail Yüksek Özlüce'de yer almalarına rağmen çalışmaya katılmadı. Öte yandan Bursaspor'dan konuyla ilgili bir açıklama da yapılmadı.

İhlas Haber Ajansı / Spor