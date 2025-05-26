2. Lig'de sattıkları 27 bin kombineyle Süper Lig takımlarını bile solladılar

TFF 3 Lig'de şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Bursaspor'da yeni sezonun kombinelerine taraftarların büyük ilgisi devam ediyor. Bursaspor yönetimi kombine satışlarındaki son duruma açıklık getirdi.

SATILAN KOMBİNE SAYISI 27 BİN 990

Bursaspor Proje Kurulu Başkanı ve Bursastore'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enbiya Topal, bir açıklama yaparak kombine satışlarında 27 bin 990'a ulaşıldığını açıkladı. Topal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, tribünlerdeki son koltuklara dikkat çekti ve Doğu Tribünü'nde 170, Güney Kale tribününde ise 350 koltuğun kaldığını taraftarlarına duyurdu.

SÜPER LİG TAKIMLARINI GERİDE BIRAKTI

Öte yandan Bursaspor sattığı kombine sayısıyla birçok Süper Lig takımını şimdiden geride bıraktı. Yeşil-beyazlılarda kalan az sayıda kombinelerinde kısa süre içerisinde tükenmesi bekleniyor. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Bursaspor, gelecek sezon 1. Lig'e çıkmak için mücadele edecek.