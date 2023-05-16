2. Lig'de akıllara durgunluk veren maç! İlk yarıdaki skoru görenler gözlerine inanamadı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. haftasında Menemenspor, düşmesi kesinleşen Sivas Belediyespor'a konuk oldu. Mücadelenin ilk 15 dakikasında ev sahibi ekip 5 gol atarken, ilk yarının son düdüğü çaldığında ise fark 8'e çıkmıştı.
Sivas Belediyespor ile Menemenspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. haftasında Sivas'ta karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısındaki skor sosyal medyada çok konuşuldu.
İLK 15 DAKİKADA 5 GOL
Menemenspor ilk 15 dakikada mücadelede 5 gol kaydetti. 25., 39. ve 44. dakikalarda bulduğu gollerle farkı 8'e çıkaran Menemenspor, ilk yarıyı 8-0 önde kapattı.
3 PUANLARI SİLİNMİŞTİ
Menemenspor maçı kazanması durumunda puanını 48'e yükseltecek. TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2. Lig ekiplerinden Menemespor'un da içinde bulunduğu takımların 3 puanını silerek eksikliklerini tamamlamadıkları için ceza vermişti.