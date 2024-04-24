2 kare arasında 1 saniye var! Messi'nin korumları kadın taraftara hayatının şokunu yaşattı
Lionel Messi'nin yeni takımı Inter Miami'de yaşanan bir olay gündeme bomba gibi düştü. Maç sonunda Messi ile fotoğraf çekmek için sahaya atlayan bir kadın taraftar, Messi'nin korumaları tarafından kucaklanarak sahadan çıkartıldı. Bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede viral oldu.
İki sezonluk PSG kariyerine son verip MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi, yeni takımına harika bir başlangıç yaparak adından söz ettirdi. Sahadaki performansıyla dikkatleri çeken Arjantinli futbolcu, bu sefer başka bir olayla gündeme geldi.
KORUMALARI GÖZ AÇTIRMIYOR
Messi ile fotoğraf çekilmek için sahaya giren kadın bir futbolsever, amacına ulaşamadan hayatının şokunu yaşadı. Kadının Messi'ye yaklaştığını gören korumalar koşarak sahaya girdi ve kadını yaka paça dışarı çıkardı. O anlar kısa sürede viral oldu.