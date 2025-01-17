2 golü ofsayta takılan Osimhen'den maç sonrası dikkat çeken öz eleştiri

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Penaltıda topun başına geçerek sarı-kırmızılıların tek golünü atan Nijeryalı golcü, karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, öz eleştiri yaptı.

"RAKİBİN OYNAMASINA İZİN VERDİK"

Victor Osimhen yaptığı açıklamada, "İlk yarıda biraz şiddet eksikliği vardı. Rakibin oynamasına izin verdik. Hocamızın konuşmasıyla birlikte şiddeti artırdık. Zor maçlar bunlar. Odak noktamızı kaybetmemeliyiz. Hatalarımıza bakacağız ve bunlardan ders alacağız" dedi.

"BU TAKIMA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM"

Nijeryalı golcü, "Takıma geldiğim zaman beni çok iyi karşıladı herkes. Çok yardımcı oldular bana. Hocam sürekli yanımdaydı, bana güvendi. Takım arkadaşlarım da güvendi. Adapte olmak kolay oldu. Bu takıma odaklanmış durumdayım. Hedeflerimiz var, bu hedefler için ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

"HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARACAĞIZ"

Victor Osimhen ayrıca, "Bu bizim işimiz. Sahadaki 11 değil, herkes hazır. Haftada iki maç normal. Ben hazırım. Takımım için her zaman her şeyi yapmak istiyorum. Şimdi bu maça bakacağız ve hatalarımızdan ders çıkaracağız" diye konuştu.

2 GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, penaltıdan attığı golün yanı sıra 2 kez daha fileleri havalandırmayı başardı ancak bu goller ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Nijeryalı golcünün 26. ve 69. dakikada attığı gollerde ofsayt bayrağı havaya kalktı. Öte yandan sarı-kırmızılıların 78. dakikada Barış Alper Yılmaz ile bulduğu gol de ofsayt nedeniyle sayılmadı.