Üye Girişi
Haberler

2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika 4. Ligi'nde oynanan bir futbol karşılaşmasında yaşanan olay gündem yarattı. KSCT Menen'in SK Zillebeke'yi 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Fabio Schiafino attığı ikinci golü kutlarken rakip taraftarların sahaya attığı yabancı maddenin elinde patlaması sonucu 3 parmağını kaybetti.

Belçika'daki SK Zillebeke - KSCT Menen karşılaşmasında korkunç bir olay yaşandı. KSCT Menen forması giyen Fabio Schiafino, 45 ve 73'ncü dakikalarda fileleri havalandırırken attığı ikinci golün ardından sahaya yabancı madde atıldı.

KENARA ATMAK İSTERKEN ELİNDE PATLADI

Atılan maddeyi kenara atmak içine eline aldığında kabusu yaşayan yıldız futbolcu, maddenin o esnada patlaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Operasyona alınan Fabio Schiafino'nun 3 parmağı kesilmek zorunda kaldı.

"BİRKAÇ PARMAĞIMIN EKSİK OLDUĞUNU FARK ETTİM"

Yaşadığı korkunç olayın ardından açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki futbolcu "Duman dağıldığında birkaç parmağımın eksik olduğunu fark ettim" dedi.

2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Güvenlik 3-sayfa Belçika Futbol Fabio Spor

Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı

Öcalan'a en yakın isimlerden olan Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı

 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı yaparken taktığı rozet dikkat çekti

 Özgür Özel, 'Kürtlere bir devlet teklif ediyorum' sözlerine açıklık getirdi

"Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözüne açıklık getirdi
Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki

"Geldiği gün canımı vermezsem Allah canımı alsın"
500

Yorumlar (2)

Senrey26:

ne yaptın be çocuk, tekmeyle vur dışarı at eline alınır mı?

22
1
yanıtYanıtla
ali gökşen:

Futbol izlemekten çıktı artık eskiyalik hiliganlik anarşistlik

8
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Safiye Soyman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman biyografisi! Leipzig-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig-Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Leipzig-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Leipzig-Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Manchester City-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City-Sparta Prag maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Barcelona-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona-Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Atletico Madrid-Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Atletico Madrid-Lille maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Atalanta-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta? Atalanta-Celtic maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Atalanta-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta? Atalanta-Celtic maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Braga-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? Braga-Bodo Glimt maçı hangi kanalda, şifresiz mi? 24 nerenin plakası? 24 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.