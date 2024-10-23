2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti
Belçika 4. Ligi'nde oynanan bir futbol karşılaşmasında yaşanan olay gündem yarattı. KSCT Menen'in SK Zillebeke'yi 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Fabio Schiafino attığı ikinci golü kutlarken rakip taraftarların sahaya attığı yabancı maddenin elinde patlaması sonucu 3 parmağını kaybetti.
Belçika'daki SK Zillebeke - KSCT Menen karşılaşmasında korkunç bir olay yaşandı. KSCT Menen forması giyen Fabio Schiafino, 45 ve 73'ncü dakikalarda fileleri havalandırırken attığı ikinci golün ardından sahaya yabancı madde atıldı.
KENARA ATMAK İSTERKEN ELİNDE PATLADI
Atılan maddeyi kenara atmak içine eline aldığında kabusu yaşayan yıldız futbolcu, maddenin o esnada patlaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Operasyona alınan Fabio Schiafino'nun 3 parmağı kesilmek zorunda kaldı.
"BİRKAÇ PARMAĞIMIN EKSİK OLDUĞUNU FARK ETTİM"
Yaşadığı korkunç olayın ardından açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki futbolcu "Duman dağıldığında birkaç parmağımın eksik olduğunu fark ettim" dedi.