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2 eksik var! Fenerbahçe, kader maçının kadrosunu açıkladı

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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Rangers maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı lacivertlilerde sakatlanan Çağlar Söyüncü ve Alan-Maximin kadroda yok.

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu 2. maçında Fenerbahçe, İskoçya ekibi Rangers'e konuk olacak. İlk maçta Kadıköy'de 3-1 yenilen temsilcimiz tur için deplasmana gidiyor.

2 İSİM YOK

Fenerbahçe'nin Rangers maçı öncesi kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü ve Allan Saint-Maximin kafilede yok.

2 eksik var! Fenerbahçe, kader maçının kadrosunu açıkladı

2 eksik var! Fenerbahçe, kader maçının kadrosunu açıkladı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıCengiz TAN:

bu maçı alıp turu atlayacağından eminim başarılar RANGER’S

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme70
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Haber YorumlarıXkişi:

Tuttuğun takımın maçı yok mu :)

yanıt2
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Haber YorumlarıEko cCc:

yemeden iki gol atarsak, uzatmaya gider ve turu aralamış oluruz.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

maxsimin futbolcu falan değil, buna Eminönü'nde saat sattığın, bunu fb. kim itelemiş ise iyi kazık atmış, hadi bunu itelediler koskoca möööörinyo da mı görmüyor, hala kadroda

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Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

çok koyarlar fb

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