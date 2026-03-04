2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
İspanya 4. Ligi'nde Utebo FC, 2-0 gerideyken kalecisini çıkarıp yerine orta saha oyuncusu aldı ve maçı 2-2'ye getirerek 1 puanı kurtardı.
İspanya 4. Ligi'nde oynanan bir karşılaşmada Utebo FC'nin yaptığı sıra dışı hamle futbol gündemine damga vurdu. 2-0 geriye düşen ekip, 80. dakikada kalecisini çıkararak yerine bir orta saha oyuncusu aldı.
RİSKLİ HAMLE DİKKAT ÇEKTİ
Maçın son bölümünde tüm riskleri alan Utebo FC teknik ekibi, skoru değiştirmek için kaleciyi oyundan alıp sahaya ekstra bir orta saha oyuncusu sürdü. Bu cesur hamle karşılaşmanın seyrini değiştirdi.
2-0'DAN GERİ DÖNÜŞ
Kalecisiz oynama riskini alan Utebo FC, kısa sürede iki gol bularak skoru 2-2'ye getirdi. Ev sahibi ekip böylece 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 1 puan çıkarmayı başardı.