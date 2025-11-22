2-0 geriye düşen Bayern Münih'ten tarihi geri dönüş
Bundesliga'nın 11. hafta maçında Bayern Münih, ilk 17 dakikada 2-0 geri düştüğü maçta Freiburg'u 6-2'lik skor ile mağlup etti.
- Bayern Münih, Bundesliga'nın 11. haftasında Freiburg'u 6-2 mağlup etti.
- Bayern Münih, ligde 31 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.
- Freiburg, maçtan sonra ligde 13 puanda kaldı.
Bundesliga'nın 11. haftasında Bayern Münih ile Freiburg karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih, 6-2'lik skorla kazandı.
BAYERN'DEN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ
Freiburg, 12. dakikada Yuito Suzuki, 17. dakikada Johan Manzambi ile 2-0 öne geçti. Bayern Münih, 22. dakikadaLennart Karl ve 45+2'de Michael Olise'nin golleriyle skora denge getirdi. İkinci yarıda baskısını artıran Bayern'e galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Dayot Upamecano, 60. dakikada Harry Kane, 78. dakikada Nicolas Jackson ve 84. dakikada Olise kaydetti.
LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bayern Münih, bu sonuçla ligdeki puanını 31'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Freiburg ise 13 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Bayern Münih, sahasında St. Pauli'yi ağırlayacak. Freiburg ise Mainz'ı konuk edecek.