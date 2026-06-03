Dünya Kupası tarihi: 1990

1990 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan İtalya, Meksika'nın ardından organizasyonun ikinci kez düzenlendiği diğer bir ülke oldu.

Adaylık sürecinde SSCB'yi geride bırakan İtalya, 14'üncü Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazandı.

İtalya 1990'a 24 ülke katıldı. Avrupa'dan 14, Güney Amerika'dan 4, Afrika, Asya ve Kuzey-Orta Amerika'dan ikişer takım, İtalya'da mücadele etti.

Turnuvada Avrupa'dan Avusturya, Belçika, Çekoslovakya, İngiltere, Batı Almanya, İtalya, Hollanda, İrlanda Cumhuriyeti, Romanya, İskoçya, SSCB, İspanya, İsveç, Yugoslavya, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Uruguay, Afrika'dan Kamerun ve Mısır, Asya'dan Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey-Orta Amerika ve Karayipler'den ise ABD ve Kosta Rika yer aldı.

Üçüncü kez Batı Almanya

Batı Almanya, 1954 ve 1974'teki turnuvaların ardından üçüncü şampiyonluğunu 1990 yılında İtalya'da yaşadı.

Roma'da 8 Temmuz 1990'da yaklaşık 74 bin seyircinin önünde oynanan finalde Batı Almanya ile Arjantin karşılaştı. Turnuvanın gidişatına benzer şekilde fazla heyecana sahne olmayan final maçında da kazananı bir penaltı atışı belirledi. 85. dakikada Andreas Brehme'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 galip gelen Batı Almanya, tarihinin üçüncü Dünya Kupası zaferini elde etti.

Son şampiyon Arjantin'in yıldızı Diego Armando Maradona'nın final maçının ardından döktüğü gözyaşları da turnuvanın unutulmazları arasına girdi.

Batı Almanya'yı çalıştıran Franz Beckenbauer ise Brezilyalı Mario Zagallo'nun ardından hem oyuncu hem teknik direktör olarak Dünya Kupası zaferi yaşayan ikinci futbol adamı ünvanını elde etti.

En sert turnuvalardan

İtalya'nın ev sahipliği yaptığı 1990'daki organizasyon, o döneme kadar en fazla kırmızı kartın çıktığı turnuva olarak tarihe geçti. Oynanan sert futbolla öne çıkan turnuvada 16 kırmızı kart gösterildi.

Futbolcuların 28 kez ihraç edildiği Almanya 2006 ise en fazla kırmızı kartın gösterildiği Dünya Kupası olarak kayıtlara geçti.

Kamerun'un yükselişi

Afrika temsilcisi Kamerun, 1986 Meksika'da Fas'ın başlattığı devrimi, 1990'da bir üst kademeye taşıdı.

İtalya 1990'da tecrübeli golcüsü Roger Milla önderliğinde çeyrek finale çıkmayı başaran Kamerun, Fas'ın 1986'da Meksika'daki turnuvada yakaladığı ikinci tur başarısını, kıtaları adına geliştirmiş oldu.

Romanya, Arjantin ve SSCB'nin bulunduğu grubu lider tamamlayan "İnatçı Aslanlar", ikinci turda Kolombiya'yı uzatma devrelerinin sonunda 2-1 ile geçti. Kamerun, çeyrek finalde ise Gary Lineker'in iki penaltı golü sonucunda İngiltere'ye 3-2 boyun eğerek elendi.

Gol kralı Schillaci

İtalya'daki turnuvanın gol kralı, İtalya'dan Salvatore Schillaci oldu.

Rakip fileleri 6 kez havalandıran Schillaci'nin gol krallığına ulaştığı turnuvada Çekoslovakya'dan Tomas Skuhravy 5 golle ikinci, Kamerun'dan Roger Milla, İspanya'dan Michel, Batı Almanya'dan Lothar Matthaeus ve İngiltere'den Gary Lineker dörder golle üçüncü sırayı aldı.

52 maçta 115 gol atıldı

Turnuvada yapılan 52 maçta 115 gol atıldı.

İtalya 1990, maç başına 2,21 ile en az gol ortalamasının yakalandığı kupa olarak tarihe geçti. En skorer takımlar ise 15 golle Batı Almanya ve 10'ar golle İtalya ile Çekoslovakya oldu.