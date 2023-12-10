1984 Muşspor Sultanbeyli Belediyespor'u 6-0 mağlup etti
TFF 3. Lig'in 14. haftasında 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Sultanbeyli Belediyespor'u 6-0 mağlup etti. Maçta 1984 Muşspor'dan Furkan Gedik, Ahmet Abdullah Çakmak, İlker Avşar, Eray Pazar, Salih Zafer Kurşunlu ve Yusuf Yıldırım gol attı. Sultanbeyli Belediyespor'dan Ahmet Daş kırmızı kart gördü.
TFF 3. Lig'in 14. haftasında 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Sultanbeyli Belediyespor'u 6-0 mağlup etti.
Hakemler: Taha Öztürk, Turgut Evran, Mürvet Yavuztürk
1984 Muşspor: İlker Günay, Salih Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu, Mahsun Çapkan (Ayetullah Korkmazer dk. 81), İlker Avşar (Eray Pazar dk. 74), Ahmet Abdullah Çakmak (Bertuğ Başdemir dk. 74), Furkan Gedik (Osman Kocaağa dk. 80), Taha Tunç, Ömer Çetinbaş (Mehmet Fatih Yıldırım dk. 80), Kadir Yazıcı, Yusuf Yıldırım
Sultanbeyli Belediyespor: Ahmet Daş, Hakkı Helvacı (Caner Demircan dk. 79), Serkan Mutlu, Özkan Yılmaz (Emre Özer dk. 66), Abdullah Çınar, Gökhan Kılınç (Mehmet Eren Aktaş 66), Ali Burak Atmaca (Enes Ali Altun dk. 66), Emre Aydoğan, Can Bayırkan, Miraç Semiz, Emirhan Tekgül (Azat Çakar dk. 46)
Goller: Furkan Gedik (dk. 37), Ahmet Abdullah Çakmak (dk. 42), İlker Avşar (dk. 65 pen.), Eray Pazar (dk. 76), Salih Zafer Kurşunlu (dk. 80), Yusuf Yıldırım (dk. 90+1) (1984 Muşspor)
Kırmızı kart: Ahmet Daş (dk. 90+3) (Sultanbeyli Belediyespor)
Sarı kartlar: Kadir Yazıcı (1984 Muşspor), Emre Aydoğan, Mehmet Eren Aktaş (Sultanbeyli Belediyespor) - MUŞ