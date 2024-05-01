1969 Bilecikspor, Tavşanlı Tepecikspor maçının hazırlıklarına başladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecikspor Kulübü, hafta sonu oynayacağı Tavşanlı Tepecikspor maçının hazırlıklarına başladı.

BAL 4. Grup'un 27. haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, 5 Mayıs Pazar günü saat 15: 00'te İstasyon Sentetik Sahası'nda Kütahya temsilcisi Tavşanlı Tepecikspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi kırmızı şimşekler maçın oynanacağı statta kondisyon antrenmanı ile güne başladı. Takımda 2 haftadır alınan mağlubiyetler sonrası morallerin yerinde olmadığı görülürken, bu maç öncesi 26 puanla ligin son sıralarında yer alan 1969 Bilecik Spor Kulübü'nde hedef 3 puan olarak belirlendi. - BİLECİK