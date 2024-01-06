1969 Bilecik Spor Kulübü Yönetimi Toplantı Yaptı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü'nde yönetimi 10 hafta sonundan bir araya gelirken, toplantıya sadece başkanla birlikte 5 yönetici katıldı.

BAL 4. Grup'ta 13. hafta geride kalırken, ligin 14. haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü yarın evinde zorlu İzmirspor maçına çıkacak. Zorlu müsabaka öncesi 10 haftadır toplanmayan yönetim kurulu dün bir restoranda bir araya geldi. Toplantıya başkan dahil 4 yönetici katılırken, toplantıya Antrenör Mehmet Fatih Ayhan da katıldı. Ligde 12 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alan 1969 Bilecik Spor Kulübü'nün neden haftalardır toplanmadığı merak konusu haline geldi.

İstifa etti

Yönetimde takımın kurulmasında ve lige başlamasında büyük emekleri olan, hiç kimse takımı sahiplenmezken sahiplenenlerden biri olan Muhammet Okur dün itibarıyla işlerinin yoğunluğu sebep göstererek istifa etti. - BİLECİK