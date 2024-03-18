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1969 Bilecik Spor Kulübü Evde Berabere Kaldı

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) mücadele eden 1969 Bilecik Spor Kulübü, kendi evinde Alaçatıspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta yaşanan tartışmalı bir pozisyon ise penaltı olarak yorumlandı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) mücadele eden 1969 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde haftayı 1 puanla geçti.

BAL 4. Grup 22'inci hafta müsabakasında dün Bilecik İstasyon Sentetik Sahası'nda 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Alaçatıspor karşı karşıya geldi. Maça taraftar desteği ile iyi başlayan kırmızı şimşekler ilk yarıda yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. İlk yarıda bir pozisyonda Alaçatıspor ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyonda 1969 Bilecik Spor Kulübü teknik heyeti futbolcuları penaltı beklerken, Zonguldak bölgesi hakemi Buğçe Taşcıoğlu devam kararı verdi. Bu karar uzun süre itiraz gelse de pozisyonun yüzde yüzlük penaltı diye yorumlandı. İlk yarı karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca 0-0 sonuçlandı. Müsabakanın ikinci yarısı orta sahada ikili mücadele şekkinde geçerken, 86'ncı dakika gelişen bir Alaçatıspor atağında Alper Önal topu filelere gönderdi. Bu golden 3 dakika sonra 1969 Bilecik Spor Kulübü yeni transferi Turgut Körpe çıktığı ilk maçında sağ kanattan gelen güzel ortayı düzgün kafa vuruşuyla filelere göndererek, durumu 1-1'e getirdi. Bu golden sonra maçta başka gol olmazken, müsabaka 1-1 bitti. Bu galibiyet sonrası 1969 Bilecik Spor Kulübü puanını 20'ye çıkarırken, Alaçatıspor 39'a çıkardı.

Ayrıca maç sonunda maçın orta hakemi Buğçe Taşcıoğlu, 1969 Bilecik Spor Kulübü ceğhesinden uzun süre itirazlar olurken, "Maçı kaldıramadığı" söylemlerinde bulundular.

1969 Bilecik Spor Kulübü ligin 23'üncü haftasında İzmir deplasmanında Bayındırspor ile karşılaşacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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