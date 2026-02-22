Haberler

TFF 3. Lig: 1926 Bulancakspor: 0 Zonguldakspor FK: 4

Güncelleme:
TFF 3. Lig 3. Grup 22. hafta maçında 1926 Bulancakspor, Zonguldakspor FK'a 4-0 mağlup oldu. Maçta, Zonguldakspor'un gollerini Özcan Yaşar (2), Berkay Ekici ve Ali Barak kaydetti.

TFF 3. Lig 3. Grup 22. hafta maçında 1926 Bulancakspor, konuk ettiği Zonguldakspor FK'a 4-0'lık skorla mağlup oldu.

Stat: Bulancak İlçe

Hakemler: Emre Küçük, Tuğberk Uygun, Batuhan Akkuş, Tolga Türksever

1926 Bulancakspor: Tunahan, Barış, Görkem, Hüseyin Can (Emircan dk. 46), Ahmet Can, Ataberk (Arda dk. 83), Mertkan, Yunus Emre Yalçın (Yunus Emre Kobya dk. 65), Soner (Erkan dk. 72), İsmail (Yakup dk. 46), Serkan

Zonguldakspor FK: Enes, Fadıl, Kemal, Emir (Melih dk. 90+2), Ali, Yiğit (Adem Ali dk. 88), Serhat (Ömer Faruk dk. 88), Özcan (Efe dk. 90+2), Yusuf Emre, Berkay, Muhammd (Miraç dk. 88)

Goller: Özcan Yaşar (dk. 41 ve 84), Berkay Ekici (dk. 56), Ali Barak (dk. 87) (Zonguldakspor FK)

Kırmızı kart: Berkay Ekici (dk. 81) (Zonguldakspor FK)

Sarı Kartlar: Serhat Baştan, Emir Boz, Kemal Çetinkaya (Zonguldakspor FK), Soner Özdemir, Ataberk Gök, Barış Gün (1926 Bulancakspor) - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
