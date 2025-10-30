Haberler

1926 Bulancakspor Ziraat Türkiye Kupası'na Veda Etti

1926 Bulancakspor Ziraat Türkiye Kupası'na Veda Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig takımı 1926 Bulancakspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda Iğdır FK'ya 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

TFF 3. Lig ekibi 1926 Bulancakspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda konuk ettiği Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır FK'ya 3-1'lik skorla yenilerek kupaya veda etti.

Stat: Bulancak

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Kadir Beyaz, Ömer Yasin Gezer, Onur Can Dolğun

1926 Bulancakspor: İshak, Serhat, Mertkan, Hakan, Ahmet Tarık, Yakup (Mustafa dk. 46), Soner (Ataberk dk. 46), Görkem (Selman Faruk dk. 64), Yunus Emre (Nurettin dk. 77), Hüseyin Can, Abdullah

Yedekler: Yunus Şükrü, Seymen, Arda, Talha, Ertuğ

Teknik Direktör: Bülent Demirkanlı

Iğdır FK: Muhammet Taha, Alperen, Eysseric, Rotariu, Abdulmalik (Ahmet Emin dk. 70), Conte, Caner, Ali Kaan, Suarez (Eyüp dk. 77), Özder (Doğukan dk. 89), Cebrail (Serkan dk.77)

Yedekler: Aliekber, Özgür Ozan, Devran, Yusuf

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: İshak Aydın (dk. 14 kk.), Dorin Rotariu (dk. 45+2), Doğukay Ay Sarıtaş (dk. 90+3) (Iğdır FK), Hakan Kuş (dk. 65) (1926 Bulancakspor)

Sarı kartlar: Abdulmalik Yılmaz (Iğdır FK), Mertkan Cengiz (1926 Bulancakspor) - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari

Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.