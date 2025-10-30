1926 Bulancakspor Ziraat Türkiye Kupası'na Veda Etti
TFF 3. Lig takımı 1926 Bulancakspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda Iğdır FK'ya 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
TFF 3. Lig ekibi 1926 Bulancakspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda konuk ettiği Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır FK'ya 3-1'lik skorla yenilerek kupaya veda etti.
Stat: Bulancak
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Kadir Beyaz, Ömer Yasin Gezer, Onur Can Dolğun
1926 Bulancakspor: İshak, Serhat, Mertkan, Hakan, Ahmet Tarık, Yakup (Mustafa dk. 46), Soner (Ataberk dk. 46), Görkem (Selman Faruk dk. 64), Yunus Emre (Nurettin dk. 77), Hüseyin Can, Abdullah
Yedekler: Yunus Şükrü, Seymen, Arda, Talha, Ertuğ
Teknik Direktör: Bülent Demirkanlı
Iğdır FK: Muhammet Taha, Alperen, Eysseric, Rotariu, Abdulmalik (Ahmet Emin dk. 70), Conte, Caner, Ali Kaan, Suarez (Eyüp dk. 77), Özder (Doğukan dk. 89), Cebrail (Serkan dk.77)
Yedekler: Aliekber, Özgür Ozan, Devran, Yusuf
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Goller: İshak Aydın (dk. 14 kk.), Dorin Rotariu (dk. 45+2), Doğukay Ay Sarıtaş (dk. 90+3) (Iğdır FK), Hakan Kuş (dk. 65) (1926 Bulancakspor)
Sarı kartlar: Abdulmalik Yılmaz (Iğdır FK), Mertkan Cengiz (1926 Bulancakspor) - GİRESUN