TFF 3. Lig: 1926 Bulancakspor: 0 Sebat Gençlikspor: 3
TFF 3. Lig 3. Grup 13. haftasında 1926 Bulancakspor, evinde Sebat Gençlikspor'a 3-0'lık skorla kaybetti. Maçta Abdullah Yıldızer, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Stat: Bulancak İlçe
Hakemler: Birkan Altındaş, Volkan Esen, Hakan Dursun, Yunus Emre Kobalas
1926 Bulancakspor: İshak, Selman Faruk, Hüseyin Can, Seymen, Ahmet Tarık, Zafer, Abdullah, Talha, Mustafa, Mertkan, Hakan
Teknik Direktör: Bülent Demirkanlı
Sebat Gençlikspor: Ahmet, Abdulkadir, Halil, Talha (Efe Deniz dk. 90), Ahmet Arda, Furkan, Boran (Ebrar Ali dk. 61), Onur, Oğuzhan (Yusuf Kaan dk. 78), Ahmet Baha (Yavuzhan dk. 90), Rahmi Salih
Teknik Direktör: Turgay Karslı
Goller: Ahmet Arda Tuzcu (dk. 62), Onur Seis (dk. 80), Furkan Şan (dk. 86) (Sebat Gençlikspor)
Kırmızı Kart: Abdullah Yıldızer (dk. 69) (1926 Bulancakspor)
Sarı Kartlar: Talha Özcan (Sebat Gençlikspor), Seymen Yağmur (1926 Bulancakspor) - GİRESUN