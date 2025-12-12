Haberler

TFF 3. Lig: 1926 Bulancakspor: 0 Sebat Gençlikspor: 3

Güncelleme:
TFF 3. Lig 3. Grup 13. haftasında 1926 Bulancakspor, evinde Sebat Gençlikspor'a 3-0'lık skorla kaybetti. Maçta Abdullah Yıldızer, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

TFF 3. Lig 3. Grup 13. haftasında 1926 Bulancakspor, konuk ettiği Sebat Gençlikspor'a 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Stat: Bulancak İlçe

Hakemler: Birkan Altındaş, Volkan Esen, Hakan Dursun, Yunus Emre Kobalas

1926 Bulancakspor: İshak, Selman Faruk, Hüseyin Can, Seymen, Ahmet Tarık, Zafer, Abdullah, Talha, Mustafa, Mertkan, Hakan

Teknik Direktör: Bülent Demirkanlı

Sebat Gençlikspor: Ahmet, Abdulkadir, Halil, Talha (Efe Deniz dk. 90), Ahmet Arda, Furkan, Boran (Ebrar Ali dk. 61), Onur, Oğuzhan (Yusuf Kaan dk. 78), Ahmet Baha (Yavuzhan dk. 90), Rahmi Salih

Teknik Direktör: Turgay Karslı

Goller: Ahmet Arda Tuzcu (dk. 62), Onur Seis (dk. 80), Furkan Şan (dk. 86) (Sebat Gençlikspor)

Kırmızı Kart: Abdullah Yıldızer (dk. 69) (1926 Bulancakspor)

Sarı Kartlar: Talha Özcan (Sebat Gençlikspor), Seymen Yağmur (1926 Bulancakspor) - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
