1926 Bulancakspor ile 52 Orduspor FK 2-2 Berabere Kaldı
Nesine 3. Lig 3. Grup 4. haftasında 1926 Bulancakspor, evinde 52 Orduspor FK ile 2-2 berabere kaldı. Maçta goller Mustafa Yılmaz ve Enes Filiz'den gelirken, rakip takımın gollerini ise Emre Gemici ve Yusuf Mert Tunç attı.
Nesine 3. Lig 3. Grup 4. haftasında 1926 Bulancakspor, sahasında karşılaştığı 52 Orduspor FK ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Bulancak İlçe
Hakemler: Ali Emir Yolcu, Mehmet Saldıraner, Şeyhmus Baysal
1926 Bulancakspor: Umut, Serhat, Hamit, Abdullah, Zafer (Arda dk. 86), Ataberk (Hasan Ali dk. 65, Tarık dk. 90+2), Mertkan (Yakup dk. 65), Mustafa (Soner dk. 90+2), Enes, Selman Faruk, Hakan
52 Orduspor FK: Egeberk, Mehmet, İsmail, Hasan, Hüseyin, Mustafa, Yağızcan (Dağhan dk. 85), Zafer Göktuğ (Aykut dk. 46), Enes, Emre, Yılmaz ( Yusuf Mert dk. 46)
Goller: Mustafa Yılmaz (dk. 29), Enes Filiz (dk. 88) (1926 Bulancakspor), Emre Gemici (dk. 50), Yusuf Mert Tunç (dk. 80) (52 Orduspor FK)
Sarı kartlar: Hasan, Enes, Emre Gemici, Mehmet (52 Orduspor FK) - GİRESUN