1922 Konyaspor, Kuşadasıspor'a 2-0 mağlup oldu
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 4. hafta mücadelesinde 1922 Konyaspor sahasında Kuşadasıspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçta Çağrı Ortakaya ve Hüseyin Çolak'ın attığı gollerle Kuşadasıspor galip geldi.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 4. hafta mücadelesinde 1922 Konyaspor sahasında Kuşadasıspor'a 2-0 mağlup oldu.
Hakemler: Talha Öztürk, Osman Karaosmanoğlu, Hakan Dursun
1922 Konyaspor: Zeki Kayalı, Emirhan Kaya, İsmail Bozkurt (Arda Kalkan dk. 69), Hüseyin Tüfekci, Mücahit Kaya, Ali Özdemir, Oğuzhan Uzun (Yusufhan Çalık dk. 69), Yunus Teke (Veysi Karaduman dk. 87), Metehan Mollaoğlu, Tuğrul Başkan (Abdulsamet Kaya dk. 87), Emin Temel (Osman Uzun dk. 37)
Kuşadasıspor: Yunus Kırdal, Türker Toptaş, Anıl Doyuran (Arda Çetin dk. 86), Özgür Çelik, Murat Türkkan, Atakan Aybastı (Taha Balcı dk. 76), Oğuzhan Kayar (Ali Yiğit Özten dk. 45), Süleyman Okçu (Yavuz Tek dk. 65), Çağrı Ortakaya, Hüseyin Çolak, Serdar Eylik (Dilaver Güçlü dk. 76)
Goller: Çağrı Ortakaya (dk. 53), Hüseyin Çolak (dk. 81) (Kuşadasıspor)
Sarı kartlar: Mücahit Kaya (1922 Konyaspor), Murat Türkkan (Kuşadasıspor) - KONYA