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1922 Konyaspor, 52 Orduspor'a Mağlup Oldu

1922 Konyaspor, 52 Orduspor'a Mağlup Oldu
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Nesine 3. Lig 3. Grup 23. haftasında 1922 Konyaspor, sahasında ağırladığı 52 Orduspor'a 1-0 yenildi. Maçta 52 Orduspor'un golünü Emre Gemici penaltıdan kaydetti.

Nesine 3. Lig 3. Grup 23. haftasında 1922 Konyaspor, sahasında karşılaştığı 52 Orduspor'a 1-0 mağlup oldu.

Hakemler: Sabit Selvi, Sabri Üstünel, Hakan Can Yılmaz

1922 Konyaspor: Ramazan Haklı, Kadir Doğukan, Mert Korkmaz, Oğuzhan Yılmaz, Mehmet Deveci (Berkay Sezer dk. 65), Emirhan Subaşı (Çağdaş Sendur dk. 88), Hüseyin Biber (Emircan Birinci dk. 78), Muhammed Semih Kocatürk, Ahmet Karademir (Hacı Ömer Doğru dk. 65), Yusuf Kılıç, Tuğrul Başkan

52 Orduspor: Ersin Aydın, Enes Yetim (Emre Fırtına dk. 65), Nazmi Candoğan, Faruk Öcal (Harun Özcan dk. 65), Berkay Arı, Ali Kemal Başaran, Uğur Ayhan (Gencay Erten dk. 65), Bilal Gülden, Emre Gemici (Yunus Köse dk. 90+1), Kadir Ari, Nevzat Bilen (Yusuf Atasoy dk. 78)

Gol: Emre Gemici (dk. 72 pen.) (52 Orduspor)

Sarı kartlar: Tuğrul Başkan, Mehmet Deveci, Ahmet Karademir, (1922 Konyaspor), Ali Kemal Başaran, Enes Yetim, Emre Gemici, Emre Fırtına, Yusuf Atasoy, Nazmi Candoğan (52 Orduspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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