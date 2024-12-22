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190 milyon dolarlık maçta kazanan Oleksandr Usyk oldu

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Boksta ağır sikletin iki efsanesini karşı karşıya getiren rövanş maçında Oleksandr Usyk, Tyson Fury'yi bir kez daha yenerek WBA, WBC ve WBO kemerlerini korudu. 23'te 23 yapan Ukraynalı boksör, toplam 190 milyon dolar ödülün olduğu karşılaşmadan yaklaşık 100 milyon dolar kazandı.

Suudi Arabistan'da "Riyad Sezonu" etkinlikleri kapsamında düzenlenen boks maçında, ağır sikletin iki efsanesi Ukraynalı Oleksandr Usyk ile İngiliz Tyson Fury, rövanş için Kingdom Arena'da karşı karşıya geldi.

YİNE USYK KAZANDI, TARTIŞMASIZ ŞAMPİYON

38 yaşındaki Oleksandr Usyk, dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu maçında Tyson Fury'yi hakemlerin ortak kararıyla 116-112, 116-112, 116-112) yenerek WBA, WBC ve WBO kemerlerini korudu. Usyk, Tyson Fury'yi ikinci kez yenerek kemerlerini ve tartışmasız şampiyonluk ünvanını korurken 23 dövüşte, 23 galibiyet elde etti.

190 milyon dolarlık maçta kazanan Oleksandr Usyk oldu

38 YAŞINDAKİ BOKSÖRDEN ZAFER SÖZLERİ

Maçtan sonra ringde konuşan Usyk, 38 yaşına girmesine rağmen gelişmeye devam ettiği sorulduğunda şakayla karışık olarak "Bilmiyorum, belki de iyi antrenman yapıyorum, iyi hazırlanıyorum" yanıtını verdi. "Eşim ve çocuklarım bana yardımcı oldu" diyen Usyk, galibiyeti annesine ithaf etti. Röportaj için ringde kalmayan Fury için Usyk, "Dinleyin, o harika bir dövüşçü, harika bir rakip. Harika bir 24 raunttu, kariyerim için inanılmaz bir 24 raunttu" dedi.

190 milyon dolarlık maçta kazanan Oleksandr Usyk oldu

190 MİLYON DOLARLIK MAÇ

The Independent'ın haberine göre; Oleksandr Usyk - Tyson Fury dövüşünün toplam ödülü 190 milyon dolar. Tyson Fury'yi bir kez daha yenmeyi başaran Oleksandr Usyk'in payına düşen miktarın ise 100 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.

İLK DÖVÜŞTE FURY DAHA FAZLA KAZANMIŞTI

İlk dövüşte Ukraynalı boksör Usyk, şampiyon olmasına rağmen 45 milyon dolar kazanırken Fury ise dövüşü kaybetmesine rağmen 100 milyon dolar kazanmıştı.

190 milyon dolarlık maçta kazanan Oleksandr Usyk oldu

10 DAKİKALIK GÖZ TEMASI

Usyk ve Fury, uzun zamandır beklenen maç öncesinde yapılan basın toplantısındaki yüzleşmede klasikleşmiş olan göz temasını farklı bir noktaya taşıdı. İki boksör, 10 dakika boyunca göz temasını kesmeden birbirlerine baktı. Daha sonra sözlü atışmaya başlayan iki boksör, birkaç dakika sonra araya girenler tarafından ayrıldı.

190 milyon dolarlık maçta kazanan Oleksandr Usyk oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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