19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi - Haberler

19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi
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Ankara'da gerçekleştirilen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi.
Ankara'da gerçekleştirilen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Olimpik Hazırlık Merkezi'nde gerçekleşen organizasyona 270 kulüpten 647 sporcu katıldı.
Organizasyonda dereceye giren sporculara ödüllerini, Türkiye Badminton Federasyon Başkanı Murat Özmekik, Genel Sekreter Zuhal Karakuş, Disiplin Kurulu Üyesi Bilal Turan Küçükarpacı, Merkez Hakem Kurulu Üyeleri Naci Kargı ve Cengiz Gültekin takdim etti.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular ise şunlar:
Tek Erkekler:
1. Miraç Kantar
2. Furkan Saraç
3. Mehmet Can Töremiş, Yakup Özen
Tek Kadınlar:
1. Ravza Bodur
2. Bahar Sabancı
3. Cevriye İşcan, Tuğçe Damar
Çift Erkekler:
1. Burak Mert Alkaya-Furkan Saraç
2. Anıl Ulaç Atan-Miraç Kantar
3. Berat Cambaz-Mert Seven, Berat Ayindi-Burak Küçük
Çift Kadınlar:
1. Cansu Erçetin, Tuğçe Nur Korkmaz
2. Cevriye İşcan, Akkadın Nur Yalçınkaya
3. Bahar Sabancı-Nisanur Tuncer, Buse Beyaz-Sümeyye Tuncer
Karışık Çiftler:
1. Arda Doğaç Atan-Nisanur Tuncer
2. Mehmet Can Töremiş-Beren Aşkar
3. Burak Küçük-Kader Çotur, Berat Ayindi-Firdevs Karaaslan