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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Fransa ile karşılaşacak

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UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçına çıkacak olan 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, yarın Fransa ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Belfast'ta oynanacak ve Yunan hakem Vassilis Fotias tarafından yönetilecek. Milliler, B Grubu'nda İspanya, Fransa ve Danimarka ile mücadele edecek.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ilk maçında yarın Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta bulunan Seaview Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Yunan hakem Vassilis Fotias yönetecek.

Şampiyonada B Grubu'nda İspanya, Fransa ve Danimarka'yla mücadele edecek milliler, grupta ilk 2 sırayı alması durumunda yarı finale yükselecek.

Teknik direktör Soykan Başar yönetiminde 29 Haziran'da İstanbul'da toplanıp 7 Temmuz'a kadar Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren ay-yıldızlılar, 8 Temmuz'dan itibaren antrenmanlarına Belfast'ta devam etti.

Milli takım, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma düzenledi.

Kaynak: AA / Spor

Danimarka İspanya Belfast Fransa Futbol Spor Güncel Haberler

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